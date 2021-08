LeBron James è solito cercare ovunque motivazioni e stimoli per continuare a giocare ai suoi livelli, specialmente sui social. Per tutta la stagione in cui ha vinto il titolo con i Lakers ha usato l’hashtag #WashedKing in ogni suo messaggio sui social, ricordando a tutti di non essere ancora finito come (per la verità poche persone) dicevano. E a James non sono sfuggiti neanche tutte le critiche che sono arrivate nei confronti dei Lakers dopo i movimenti di mercato che hanno rivoluzionato la squadra: "Continuate a parlare della mia squadra, delle nostre età, del modo in cui gioca [il riferimento è a Russell Westbrook, ndr], a tutti gli infortuni, a dire che il nostro tempo è finito in questa lega ecc…" ha scritto James su Twitter. "Fatemi un favore PER PIACERE! E intento proprio PER PIACERE! Continuate con questa ENERGIA narrativa quando comincerà la stagione! Non chiedo nient’altro. Grazie" ha infine concluso, mandando un messaggio chiaro a tutti i suoi haters. Forse rendendosi conto di avere un po’ esagerato, James ha quindi eliminato il suo tweet — che però non è sfuggito ai più attenti, ed evidentemente neanche agli “haters”.