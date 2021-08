È raro vedere in NBA uno scambio che coinvolge ben cinque squadre, e lo è ancora di più quando c’è di mezzo una o più sign-and-trade da concludere. Per questo negli ultimi due giorni gli Washington Wizards hanno avuto più di un problema a chiudere la firma di Spencer Dinwiddie, con il quale avevano trovato l’accordo per circa 60 milioni di dollari in tre anni ma per il quale avevano bisogno della collaborazione dei Brooklyn Nets (l'ultima squadra di Dinwiddie, che lo scorso anno è rimasto fuori per la rottura del crociato) per concludere la sign-and-trade, non avendo spazio salariale per firmarlo “da soli”. A rendere ancora più complicata la situazione si è messo il fatto che i Nets non avevano alcun interesse a “acquisire” contratti, vista la loro luxury tax già astronomica, quindi serviva una terza squadra a cui scaricare dei contratti. Una sponda trovata nei San Antonio Spurs, a cui è stato girato Chandler Hutchinson (evitando a Washington di pagare essa stessa la luxury) insieme a una seconda scelta al Draft “per il disturbo”, così come a Brooklyn sono finite due seconde oltre che una trade exception da 11.5 milioni. Quello che ha reso questo scambio particolarmente interessante per gli appassionati di salary cap è il fatto però che Washington per offrire a Dinwiddie i soldi che voleva ha dovuto “espandere” lo scambio già concluso con i Los Angeles Lakers per Russell Westbrook e con Indiana per Aaron Holiday, che diventerà ufficiale solamente il 6 agosto per motivi regolamentari. Ecco quindi come si compone alla fine il complicatissimo scambio: