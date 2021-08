Pogba è in splendida forma? Merito dei Miami Heat

Un Paul Pogba in stato di grazia e in grande spolvero - autore di ben quattro assist nella partita d’esordio stagionale in Premier League dello United - ha dimostrato di aver beneficiato in estate del lavoro fatto con lo staff atletico e tecnico dei Miami Heat durante la sua vacanza negli Stati Uniti. Ci sono sempre dei punti interrogativi riguardo la condizione e lo stato di forma dei calciatori dopo la pausa estiva - soprattutto quando c’è di mezzo anche un torneo estivo con le nazionali come l’Europeo - ma Pogba ha dissolto ogni genere di dubbio al suo arrivo al campo d’allenamento del resort scozzese di St. Andrews. La passione per la pallacanestro del campione francese (venuto fuori anche in un celebre video di qualche anno fa in cui tirava a canestro con Allegri) è cresciuto nel tempo, arrivando nel novembre 2019 a giocare con Jimmy Butler a Miami durante il periodo di recupero dall’infortunio alla caviglia. È in quell’occasione che ha conosciuto i trainer degli Heat che, stando a quanto riportato da The Athletic, questa estate sembrano aver fatto ancora una volta un lavoro eccezionale. Un modo innovativo per ritrovare ritmo e le energie necessarie per ripartire nel migliore dei modi.