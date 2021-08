Il rapporto tra Giannis Antetokounmpo e la città di Milwaukee non potrebbe essere più stretto di come lo è in questo momento, specie dopo il titolo NBA vinto lo scorso mese dopo 50 anni di attesa. Eppure la stella dei Bucks ha deciso di impegnarsi ancora di più nel locale: seguendo una mossa già fatta da diverse altre stelle in passato, l’MVP delle ultime Finals ha deciso di acquistare una quota di minoranza dei Milwaukee Brewers, la franchigia di baseball della città. Era dal 2005 che la proprietà presieduta da Mark Attanasio non permetteva a un investitore individuale di entrare nel gruppo, ma per Antetokounmpo è stata fatta un’eccezione, raggiungendo un accordo lo scorso maggio e tenendo la notizia riservata per non distrarsi dai playoff. "Per me è incredibile" ha detto il due volte MVP in conferenza stampa. "Questo è un sogno diventato realtà per un ragazzo da Sepolia, Atene, nato da genitori immigrati. Non avrei mai potuto immaginarmi di essere in questa posizione. Milwaukee mi ha reso quello che sono, questa è casa mia. Qui sono diventato padre, leader e campione, e voglio essere coinvolto il più possibile nella comunità. So che Milwaukee ha investito tanto su di me, e ora tocca a me investire nella città".