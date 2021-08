I tifosi dei Blazers possono tirare un sospiro di sollievo, o quantomeno rimandare per ora quello della disperazione, dopo le parole pronunciate da Damian Lillard durante una diretta Instagram che sembrano sgomberare il campo da dubbi sul suo immediato futuro. “No, non sto per lasciare Portland. Almeno non in questa fase”, ha replicato Lillard alla domanda di un utente, preoccupato come molti altri dalle voci insistenti che si inseguono ormai da settimane. I Blazers infatti non sembrano essere attrezzati per puntare al titolo NBA - obiettivo più che dichiarato di Lillard, che aveva provato a mettere alle strette Portland, chiedendo una rivoluzione del roster sul mercato che poi non si è vista. Ciò non toglie però che la voglia di restare in Oregon vada al di là di tutto: “Mi sono chiesto a lungo: devo difendermi dalle voci che arrivano o restare in silenzio? Io sono il tipo che appena sente qualche frase non vera ci tiene a sottolineare di non averla mai pronunciata. La verità dei fatti la conosco solo io e non sono un tipo che li racconta alla stampa”, spiega l’All-Star dei Blazers a The Athletic. “Poi ho capito di poter gestire la situazione proprio come ho fatto con tutto il resto nella mia vita: lascio parlare le persone, mentre rimango fedele con me stesso”. Insomma, a meno di clamorose sorprese, anche il prossimo anno resterà a Portland. Se dovesse arrivare un’altra cocente eliminazione playoff al primo turno, le cose poi potrebbero cambiare per davvero.