Tra i tanti motivi per cui Ben Simmons ha chiesto ai Philadelphia 76ers di essere ceduto pare esserci anche un rapporto non necessariamente idilliaco con la stella della squadra Joel Embiid, appena rifirmato con un’estensione di contratto quadriennale. Al termine della serie contro gli Atlanta Hawks il centro camerunense non aveva nascosto la sua delusione nei confronti dell’australiano, definendo il suo clamoroso “non tiro” nel finale di gara-7 come il momento di svolta — in negativo — della partita. E anche ieri sera, mentre su Twitter impazzavano le reazioni dopo che la richiesta di scambio di Simmons era diventata di dominio pubblico, Embiid seraficamente twittava per… il Real Madrid. “Ci sono notizie di scambi per il Real Madrid?” ha chiesto ai suoi 1.8 milioni di follower, anche se è un po’ strano che nel calcio venga utilizzata la parola “trade” (nel calciomercato non si scambiano i contratti come nella NBA, ma si acquistano e vendono i cartellini dei giocatori… che fosse una "trollata" proprio nei confronti della richiesta di scambio di Simmons?).