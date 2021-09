Con un post sul suo profilo Instagram Klay Thompson ha annunciato un cambio di look in vista della prossima stagione, indossando sempre la fascetta per i capelli come Jackie Moon, il personaggio di Will Ferrell nel film Semi-Pro del 2008. Un look già utilizzato sporadicamente in passato, non solo in campo (quando realizzò un record) ma anche per un clamoroso travestimento in occasione di Halloween

Il suo rientro è atteso solamente nei dintorni di Natale, ma Klay Thompson sa già cosa vuole per il suo ritorno in campo. Dopo due stagioni di assenza dai parquet NBA, la stella dei Golden State Warriors ha deciso di optare per un cambio di look in vista del suo ritorno, sfoggiando dei polsini e una fascetta per capelli già vista sporadicamente in passato. "Quest’anno si va sempre con Jackie Moon" ha scritto sui social, citando il famoso personaggio del comico Will Ferrell nel film Semi-Pro del 2008. Un travestimento che sta particolarmente a cuore a Thompson, visto che lo aveva già sfoggiato in occasione di una partita interna dei Golden State Warriors disputata ad Halloween nel 2018 — presentandosi con la divisa dei Flint Tropics e pallone a tre colori della ABA, esattamente come nel film. La fascetta, però, non è una novità assoluta: già nel novembre del 2018, mentre stava attraversando un insolito periodo no al tiro da fuori, l’aveva indossata in occasione di una partita contro i Chicago Bulls nella quale realizzò 14 triple, ancora oggi record imbattuto della storia NBA. Una prova da 52 punti proprio con la fascetta in testa, che a quanto pare diventerà una presenza fissa non appena ricomincerà la sua carriera tra i pro.