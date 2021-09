L’ingresso di un giocatore nella Hall of Fame è anche l’occasione per andare a scoprire le "sliding doors" della sua carriera, momenti in cui la storia sarebbe potuta andare da un’altra parte e invece non l’ha fatto. Nel caso di Paul Pierce — che entrerà nella Hall of Fame nella notte tra sabato e domenica — la sliding door più importante è quella della stagione 2006-07, quando lui si sentiva nel prime della carriera mentre i Boston Celtics non erano nemmeno in grado di arrivare ai playoff. "Era deprimente: nei miei anni migliori mi ritrovavo a guardare gli altri da fuori. Pensavo fosse finita [a Boston]". Per questo Pierce chiese di essere ceduto, ma disse di no alla possibilità di unirsi ai Portland Trail Blazers, ritenuti “troppo disfunzionali” per le sue aspirazioni. Il suo obiettivo era andare ai Dallas Mavericks, in quel periodo la miglior squadra della Western Conference (finalista nel 2006 e col miglior record della lega nel 2007). Secondo quanto scritto da Chris Mannix in un pezzo su Sports Illustrated, nella primavera del 2007 Pierce incontrò per caso Mark Cuban a Las Vegas, dicendogli “Io sono il vostro pezzo mancante”, spingendo poi il suo agente per orchestrare uno scambio e andare a Dallas. Eventualità che poi non si è concretizzata, visto che Danny Ainge proprio nell’estate del 2007 chiuse gli scambi per Kevin Garnett e Ray Allen, mettendo le basi per la squadra che avrebbe poi vinto il titolo nel 2008.