43/43

ERA SULLA BUONA STRADA, MA…: DERRICK ROSE | I due gravissimi infortuni al ginocchio hanno interrotto una carriera che era indiscutibilmente destinata alla Hall of Fame. Ora è un sesto uomo di grande impatto in uscita dalla panchina, ma siamo lontani dai livelli dell’MVP del 2011 — il più giovane di sempre nella storia NBA. Se dovesse rimanere fuori, sarebbe il primo MVP della storia a non raggiungere la Hall of Fame