Dopo aver saltato gara-2 per il problema al polso destro, Jayson Tatum potrebbe non esserci nemmeno stanotte nella prima sfida della serie sul campo di Orlando. La stella dei Celtics sta provando a recuperare ma il livido osseo pare causargli ancora troppo dolore, e avanti 2-0 sui Magic, coach Joe Mazzulla potrebbe optare per lasciarlo fuori e non rischiare che la situazione di quello che rimane l’uomo chiave per i destini della squadra si aggravi

Senza di lui, in gara-2 i Celtics se la sono cavata egregiamente, e forse in casa biancoverde la convinzione è che la squadra possa giocarsela tranquillamente anche senza Jayson Tatum pure in gara-3 contro i Magic. La superiorità di Boston, d’altronde, è sembrata palese nei primi due episodi della serie e ora, in vantaggio per 2-0 e in vista dello spostamento in Florida per le prossime due partite, i Celtics sembrano poter disporre di un buon margine per gestire l’infortunio della loro stella. Un infortunio patito proprio in gara-1, chiusa in doppia doppia con 17 punti e 14 rimbalzi da parte di Tatum, e che all’inizio sembrava poca cosa. A cinque giorni abbondanti di distanza, però, il livido osseo provoca al giocatore ancora parecchio dolore, e il suo ritorno in campo potrebbe quindi essere rimandato.