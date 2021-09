Il grosso ormai è stato fatto, quello che manca sono soltanto dei piccoli ritocchi al roster per arrivare il più competitivi possibile alla prossima stagione NBA ormai alle porte. Per questo i Brooklyn Nets, che non vogliono lasciare nulla al caso, hanno deciso di aggiungere alla propria rotazione anche Devontae Cacok - ala grande e all’occorrenza anche centro; giocatore atletico, muscolare e un bel grattacapo sotto canestro, da valutare durante il training camp per capire se possa essere lui il profilo adatto a cui far firmare un two-way contract. Nessun accordo garantito per l’ex Lakers al momento, ma la possibilità di conquistare la fiducia di Steve Nash e del suo staff. Cacok negli ultimi due anni infatti è sceso in campo con i gialloviola di Los Angeles, giocando 20 partite nell’ultima stagione (due punti e 1.6 rimbalzi di media in meno di cinque minuti sul parquet). La suggestione che è balenata nella mente di molti però è la stessa: il vantaggio di aver Cacok in squadra potrebbe essere quello di riuscire a leggere e conoscere in anticipo le giocate dei Lakers, avendo a disposizione un giocatore che ha lavorato a lungo con gli schermi disegnati da coach Frank Vogel. Staremo a vedere: la lunga battaglia a distanza tra Nets e Lakers passa anche da questi dettagli.