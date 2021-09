Steve Ballmer, uno degli uomini più ricchi del mondo e proprietario dal 2014 degli L.A. Clippers, aveva inizialmente accettato di buon grado l’idea di dividere lo Staples Center con i Lakers e con i Los Angeles Kings di NHL, ma dopo pochi mesi alla guida della franchigia californiana si è reso conto che c’era bisogno di uno spazio diverso. Di una vera e propria casa per i suoi Clippers, dove costruire la propria “identità” (smettendo di essere obbligati, in ogni gara casalinga, a coprire i banner, le maglie ritirate e i trionfi dei cugini gialloviola). Dopo un lungo lavoro, la dirigenza della squadra di Los Angeles è riuscita a far partire i lavori della nuova arena - la Intuit Dome - con l’obiettivo di aprire le porte all’inizio della regular season 2024-25, come coronamento di un investimento al momento stimato in circa due miliardi di dollari (cifra paragonabile a quella spesa da Ballmer sette anni fa per acquistare la franchigia). La proprietà però è convinta che quella possa essere una delle discriminanti da cui passa il successo dei Clippers dentro e soprattutto fuori dal parquet. Un modo per distinguersi dai Lakers, per segnare la differenza, per “seguire l’espressione che è diventata il nostro motto: L.A., Our Way. Consolideremo la nostra presenza in città”.