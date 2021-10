Il nuovo capo di Team USA Grant Hill è stato chiaro: il successore di Gregg Popovich sarà un allenatore che ha già esperienza con la nazionale a stelle e strisce. Un requisito che riduce il nover di possibili successori a una decina di nomi, tra i quali però uno in particolare sembra essere in vantaggio: Steve Kerr. L’attuale allenatore dei Golden State Warriors è stato assistente di Popovich nel 2019 per la fallimentare spedizione ai Mondiali in Cina e lo scorso agosto per quella di successo alle Olimpiadi in Giappone, e secondo il giornalista Marc Stein sarebbe in pole position. “Ovviamente sarei interessato” aveva detto Kerr ad agosto a The Athletic. “Voglio dire, chi non lo sarebbe? Ma non ho idea di come andranno le cose, ci sono molti candidati meritevoli là fuori. Se verrò preso in considerazione sarà un grande onore”. Con tre titoli NBA nel suo palmares da allenatore e un record di 376-171 in regular season, Kerr avrebbe sicuramente tutte le carte in regola per un posto così prestigioso — oltre ad un’età perfetta (56 anni) per sovraintendere il programma per diversi anni a venire, per non parlare della sua capacità di comunicare con le stelle e gestirne gli ego.