I Raptors non giocavano una partita in casa alla Scotiabank Arena da più di 18 mesi e all’esordio stagionale in preseason, il calendario ha riservato alla squadra canadese la sfida contro Philadelphia. Un match come un altro per prepararsi all’inizio della regular season, se non fosse per un particolare ritorno in Canada: Danny Green infatti sul parquet dell’arena di Toronto - l’ultima volta che ci aveva messo piede - aveva sollevato il Larry O’Brien Trophy nel giugno 2019. Una vita fa, considerando tutto quello che è successo nel frattempo e un ritorno che ha riportato alla mente di molti un dettaglio: il tiratore dei Sixers - 0 punti e 0/2 dal campo in 10 minuti - non ha ancora ricevuto dai Raptors l’anello per celebrare il titolo vinto nel 2019. Già, perché dopo essere andato via da Toronto, Green ha incrociato i Raptors nella bolla di Orlando nell’estate 2020 - non il posto ideale per mettere in piedi una cerimonia di consegna dell’anello. Per la regular season 2020-21 invece la squadra canadese è stata costretta a trasferirsi a Tampa Bay in Florida, rimandando quindi ancora una volta la premiazione davanti al pubblico di casa - che, come giusto che sia, non poteva arrivare in preaseason. Dunque, quando ci sarà l’attesa consegna? Se non dovessero insorgere ulteriori problemi, l’anello verrà indossato da Green il prossimo 28 dicembre, a 930 giorni di distanza dal trionfo contro Golden State. Sarà una frase fatta, ma in questo caso non si può non dire: meglio tardi che mai.