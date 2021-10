2/7

ATLANTA HAWKS-CLEVELAND CAVALIERS 96-99 | Secondo ko in due gare anche per gli Hawks di Danilo Gallinari, tenuto a riposo da coach McMillan al pari di Trae Young. Si rivede in campo invece DeAndre Hunter (solo 2/11 in 26 minuti) e fa il suo esordio anche Kevin Huerter (15 con 6/10 per lui). A vincere però sono i Cavs con tutto il quintetto base in doppia cifra, 4 giocatori per punti, il rookie Evan Mobley per rimbalzi (12, che associa a 8 punti e 2 stoppate)

