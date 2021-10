Due volte MVP NBA, ora anche campione e MVP delle finali. Difficile poter criticare Giannis Antetokounmpo ma invece negli anni non è mancato - e continuano a non mancare - chi più che sull'incredibile ascesa del talento dei Bucks ha continuato a mettere l'accento sulle sue mancanze. E in dettaglio: le percentuali ai tiri liberi (71.7% in carriera, ma anche al 63.3% due stagioni fa) e quelle da tre punti (28.7% in carriera, appena sopra il 30% l'anno scorso). Attenzione, le cose potrebbero cambiare presto. Ancora negli occhi di tutti, infatti, è la gara da 50 punti nella decisiva gara-6 di finale NBA contro Phoenix, favorita anche da uno stratosferico 17/19 dalla lunetta per il n°34 di Milwaukee. Che ora, nelle tre gare di preseason NBA a cui ha preso parte, sembra aver messo in mostra anche una rinnovata (e più efficace) meccanica di tiro, probabilmente frutto di un intenso lavoro in palestra durante l'estate. A testimoniarlo - per quel che può valere un campione statistico così limitato - sono anche le percentuali da tre punti tenute da Antetokounmpo, che dopo lo 0/1 dall'arco iniziale nel suo debutto contro i Thunder, ha fatto registrare degli incoraggianti 2/3 e 2/2 nelle ultlime due uscite, rispettivamente contro Jazz e Mavericks.