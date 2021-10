Warriors e Bulls perdono l’imbattibilità, Jazz 4-0

Perdono in casa sia Golden State che Chicago, lasciando Utah come unica squadra imbattuta in NBA. Ja Morant con 30 punti punisce gli Warriors dopo un tempo supplementare nonostante 36 punti di Steph Curry (ancora a zero per il terzo finale di gara consecutivo). New York passa a Chicago nella serata di celebrazione di Joakim Noah, tutto facile per i Jazz a Houston. Vincono anche Dallas nel derby con San Antonio, Washington su Atlanta (6 punti per Gallinari) e Philadelphia con super Embiid