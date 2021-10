Trae Young contro le nuove regole

La stella degli Hawks furiosa dopo la sconfitta contro Washington se la prende con il nuovo regolamento. "Ci sono troppi falli non chiamati - ha attaccato - è frustrante. Un giocatore piccolo come me contro difensori più grossi che usano il corpo e le mani per fermarlo è penalizzato"

Le nuove regole introdotte quest'anno dalla lega, secondo le quali se un attaccante fa movimenti 'innaturali' per cercare un contatto del difensore non sarà più premiato con un fallo a favore, non piacciono proprio a Trae Young. La stella degli Hawks si è sfogata dopo la sconfita con Washington 122-111, nella quale ha messo a segno solo 15 punti con 6/17 dal campo, andando solo 3 volte in lunetta. "Ci sono un sacco di falli non chiamati - ha detto Young commentando gli arbitraggi di questo inizio di stagione -. E' basket, sembra come se stessero imparando e sono semplicemente... non so. Non voglio essere multato troppo, ma è frustrante". Young aveva una media di 8.7 liberi tentati a partita nella scorsa stagione, mentre in questa non va oltre i 4.4 viaggi in lunetta di media.