Dopo il primo incrocio vinto dagli Wizards, la partita del sabato sera in seconda serata in diretta dalle 23 su Sky Sport NBA - con il commento live di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua - offre l’opportunità ai Celtics di provare a rilanciarsi dopo una partenza in altalena in cui hanno raccolto un paio di vittorie e tre sconfitte nei primi dieci giorni di regular season

Lo scorso anno al play-in c’erano voluti 50 punti di un super Jayson Tatum per garantire a Boston un successo che ha portato i Celtics all’accesso playoff - poi spazzati via dal parquet dai Brooklyn Nets. Negli ultimi mesi però sono cambiate davvero un bel po’ di cose a Boston, a partire dall’allenatore: Brad Stevens ha cambiato ruolo e al suo posto è arrivato Ime Udoka , chiamato a ridare energia e un gruppo che nel frattempo si è liberato di Kemba Walker e Evan Fournier - due investimenti che dovevano cambiare le sorti dei Celtics e invece hanno soltanto complicato le cose . Senza di loro i biancoverdi cercano un nuovo equilibrio, una diversa gravità attorno a Jayson Tatum e Jaylen Brown - talenti che con il passare degli anni però Boston non è ancora riuscita a mettere nelle condizioni di vincere. Ne sia da esempio la partita di qualche giorno fa, persa dai Celtics per 107-116 , senza andare oltre il contributo di un Tatum da 23 punti con 9/22 dal campo. Problemi che il coaching staff di Boston proverà a risolvere, anche perché Washington è una delle tante pretendenti che in questa regular season sperano di prendere il posto dei Celtics ai playoff a fine anno.

A guardare quanto successo nella sfida vinta contro Boston infatti, appare evidente che gli Wizards hanno iniziato a muoversi nella direzione giusta: evitare di dipendere sempre dalle super prestazioni di Bradley Beal, come accaduto contro i Celtics con l’All-Star fermo a quota 17 punti e 10 rimbalzi, racimolati tirando 7/25 dal campo. Al resto hanno pensato i nuovi arrivati: Spencer Dinwiddie a guidare le danze in quintetto con i suoi 22 punti con il 50% al tiro, Caldwell-Pope e Kuzma chirurgici nel punire la difesa Celtics (entrambi in doppia cifra) e sotto canestro l’energia da sfruttare a gara in corso portata da Montrezl Harrell - autore di 25 punti e 11 rimbalzi con 10/13 al tiro e una continuità di rendimento che fa ben sperare gli Wizards. In cinque partite sono arrivate non a caso quattro vittorie, nonostante sia evidente che il lavoro da fare per amalgamare un roster rivoluzionato sia ancora lungo: la sfida contro Boston è dunque un altro modo per misurare questo percorso di crescita, tutta da seguire su Sky Sport NBA a partire dalle 23 con il commento live di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.