Ogni volta che i giocatori avversari vengono annunciati dallo speaker di casa dei Sixers, il rituale è sempre lo stesso: una lunga bordata di fischi, come da tradizione per intimorire chi dovrà scendere a breve in campo al Wells Fargo Center. È quanto successo anche contro i Blazers, almeno fino a quando non è stato pronunciato il nome di “Damian Lillard”. A quel punto infatti la folla è esplosa in un boato, applaudendo e incitando il sogno (non) nascosto del mercato dei Sixers che - orfani di Ben Simmons - sognano di aggiungere al proprio roster un All-Star come il n°0 di Portland. Un’accoglienza calorosa durata per tutta la partita, anche quando Lillard si è presentato in lunetta per la prima volta: “Vogliamo Lillard”, il coro più che esplicito dei tifosi della Pennsylvania. Un desiderio venuto fuori come un fiume carsico nel corso del match, più volte urlato dagli appassionati che vorrebbero vederlo per 41 volte sul parquet di casa e non nell’unico incrocio da avversario che spetta alle squadre della Western Conference contro le franchigie dell'Est.