Lakers, che fatica con Houston! Miami batte Doncic

Sesta sconfitta in sette partite per i Pelicans, che non riavranno Zion Williamson probabilmente per un altro mese e la cui stagione sembra già finita. I 23 punti di Jonas Valanciunas e i 16 di Josh Hart non sono bastati per sopperire anche all’assenza di Brandon Ingram, ma secondo l’ex guardia dei Lakers i problemi sono altri: “Abbiamo fatto troppi errori contro una squadra con la quale non te li puoi permettere. Essere giovani non è una scusa. Nel secondo tempo non eravamo concentrati in difesa, e quando succede puoi sprecare un vantaggio di 20 lunghezze”