NBA Saturdays: Denver-Houston alle 22 su Sky Sport

Sulla carta non dovrebbe esserci partita: gli Houston Rockets hanno uno dei peggiori record della NBA e sono reduci da cinque sconfitte consecutive, di cui le ultime tre in trasferta a Los Angeles e Phoenix. Prima di concludersi a San Francisco, il loro giro di cinque partite a Ovest fa tappa a Denver per un matinée decisamente complicato sul campo dei Denver Nuggets dell’MVP in carica Nikola Jokic, ma in questa regular season così imprevedibile tutto può succedere. Nonostante un roster giovanissimo, infatti, i Rockets sono andati a un tiro sulla sirena sbagliato da Kevin Porter Jr. dal vincere sul campo dei Los Angeles Lakers e hanno tra le loro fila la seconda scelta assoluta Jalen Green, uno dei giovani più elettrizzanti dell’intera lega nonché un tiratore capace di accendersi in qualsiasi momento, come dimostrato proprio nella sfida ai Lakers con due triple in meno di 30 secondi. I Nuggets faranno quindi meglio a stare attenti: Jokic e compagni sono reduci da due sconfitte nel giro di tre giorni a Memphis e con questa partita cominciano una serie di cinque gare interne consecutive con cui provare a migliorare un record attualmente al 50% (4-4). Visto che i prossimi avversari però saranno tutt’altro che morbidi (Miami, Indiana, Atlanta e Portland), la squadra di coach Michael Malone ha bisogno di questa vittoria, cercando soprattutto di mettere in ritmo un Michael Porter Jr. che nelle prime otto gare di regular season ha tirato sotto il 22% da tre punti e viaggia appena sotto gli 11 punti a partita, decisamente troppo poco per uno del suo talento. L’appuntamento è fissato per le ore 22.00 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina.