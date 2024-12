Che Joel Embiid sentisse in maniera particolare la sfida diretta contro Victor Wembanyama (prima ancora che contro gli Spurs) era chiaro fin dalla t-shirt con cui aveva scelto di presentarsi all’arena – con la scritta USA sul petto, a ricordare la finale olimpica tra Stati Uniti e Francia alle ultime Olimpiadi. E fin dalla palla a due il duello tra i due è stato intenso, con il centro dei Sixers (costretto a indossare una maschera nera per via della recente frattura al setto nasale) ad avere la meglio del suo avversario di serata, stranamente fuori fase nel primo quarto (solo 1/5 al tiro con 0/3 da tre e 2 punti nei primi 12 minuti). Ma poi, con tre minuti da giocare nel secondo quarto, il fattaccio. A Embiid viene fischiato un fallo in attacco proprio su Wembanyama e il centro di Philadelphia non ci sta. Le sue proteste sono subito veementi, ma poi trascendono in un vero e proprio attacco (che resta soltanto verbale grazie all’intervento dei compagni e di coach Nick Nurse) verso Jenna Schroeder, l’arbitro responsabile del fischio di sfondamento (e anche di una precedente espulsione fantasma di Andre Drummond: prima cacciato e poi richiamato in campo, riconosciuto l'errore). Ne seguono due tecnici quasi consecutivi e l’inevitabile espulsione, che la superstar dei Sixers non commenterà nel post-partita perché lascerà l’arena senza parlare con la stampa, nonostante la vittoria dei suoi.