La statistica di Westbrook che terrorizza i Lakers

Si possono dire tante cose di Russell Westbrook, ma due sono certe: che non ha paura di niente e che non è un grande tiratore. Quando queste due certezze si incontrano, però, a prevalere è quasi sempre la prima, e l’ultima gara contro gli Oklahoma City Thunder ne è la dimostrazione. Dopo aver commesso una brutta palla persa e aver perso la marcatura di Lu Dort regalando due punti facilissimi ai Thunder, Westbrook ha suggellato un ultimo minuto orribile prendendosi una tripla senza neanche provare a passare il pallone, nonostante Carmelo Anthony avesse segnato due triple nel giro di 30 secondi (ed entrambe su assist di Westbrook!) per rimettere in partita i gialloviola. Una scelta errata che non è di certo una novità nella sua carriera: secondo quanto scritto da Stathead e ripreso da Tom Haberstroh, dal 2017 a oggi nessuno si è preso più triple di lui per pareggiare o sorpassare nell’ultimo minuto di gioco. Solo che il suo record è di 8/42 in queste situazioni, un 19% che è nettamente peggiore rispetto al già non entusiasmante 30% della sua carriera o del 26% con cui sta tirando dall’arco quest’anno. Ci sono poi altri dati che non giocano in favore di Westbrook: fino a questo momento i Lakers con lui in campo attaccano leggermente meglio (circa 1.5 punti in più su 100 possessi), ma difensivamente crollano di quasi 7 punti su 100 possessi rispetto a quando è fuori. Un trend che va avanti da inizio stagione — anche se i numeri stanno migliorando — e a cui coach Frank Vogel dovrà trovare una soluzione per far fronte anche all’assenza di LeBron James, fuori per uno stiramento all’addome.