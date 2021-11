Irving potrebbe giocare una sola gara: il motivo

Fuori squadra ai Nets, lontano dal parquet da un mese e mai sceso in campo in stagione, Irving è stato inserito - come tutti i giocatori presenti nei 30 roster NBA - nella lista dei giocatori che possono essere selezionati per l’All-Star Game: qualora dovesse ricevere milioni di voti, potremmo vederlo in campo a Cleveland? Complicato, tenendo conto della metodologia di selezione, ma non impossibile in una stagione piena di colpi di scena

Tra qualche settimana, i tifosi dovranno iniziare a votare e scegliere i giocatori che scenderanno in campo il prossimo 20 febbraio a Cleveland per l’All-Star Game: tra i nomi tra cui scegliere ci sarà anche quello di Kyrie Irving. Il giocatore dei Nets, fuori squadra perché ha deciso di non vaccinarsi e impossibilitato a scendere in campo al Barclays Center per le restrizioni imposte dalle autorità di New York, sarà inserito all’interno della lunga lista da poter votare - come raccontato dal New York Post: “Questo lascia parte la possibilità che Irving giochi la sua unica partita stagionale all’All-Star Game: è improbabile e per alcuni versi appare folle, ma nulla ormai è da escludere in questa folle annata per il giocatore di Brooklyn”, sottolinea Brian Lewis, dettagliando la situazione. “La NBA infatti permette di votare tutti i giocatori che compongono i roster: sia la franchigia che la lega dunque hanno indicato anche il suo nome tra quelli da inserire, visto che fa parte della squadra - a casa, ma non sospeso - e dunque non bisogna fare eccezione con lui, anche se non è mai sceso sul parquet quest’anno”. Sarà davvero quella l’unica occasione in cui vederlo all’opera in campo in questa stagione? Ipotesi suggestiva e improbabile (il 25% del peso dei voti sono dei giocatori e il 25% dei media, soltanto il 50% dei tifosi, che anche votandolo in massa potrebbero non trovare il modo di farlo scendere in campo), staremo a vedere cosa succederà.