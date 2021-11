17/22

Nikola Jokic è tornato in grande stile dalla gara di sospensione scontata nel turno precedente: 22 punti 19 rimbalzi e 10 assist per l’MVP in carica, capace di ispirare i 23 di Aaron Gordon, i 16 di Jeff Green e i 15 del rookie Bones Hyland, fondamentale nel quarto periodo con due triple chiave per conquistare il quarto successo nelle cinque gare in fila disputate in casa. Solo due punti in 17 minuti per Danilo Gallinari, che nella “sua” Denver chiude con 1/7 al tiro, 5 rimbalzi e 1 assist

VIDEO | GUARDA LA TRIPLA DOPPIA DI NIKOLA JOKIC