Banchero in campo: 10 punti dopo la denuncia

Dopo la notizia della denuncia per favoreggiamento alla guida in stato di ebbrezza del compagno di squadra Michael Savarino, Paolo Banchero è regolarmente sceso in campo per i Duke Blue Devils nella facile vittoria casalinga su Gardner-Webb. Per l’azzurro 10 punti, 8 rimbalzi e 2 assist in 26 minuti in una partita mai in discussione

Non sono stati giorni facili per Paolo Banchero. Dopo l’uscita della notizia della denuncia per favoreggiamento alla guida in stato di ebbrezza, dando al compagno di squadra Michael Savarino le chiavi della sua Jeep nonostante avesse una presenza di alcool di .08 nel sangue, l’azzurro è regolarmente sceso in campo per Duke, nonostante i dubbi della vigilia. I Blue Devils hanno facilmente regolato Gardner-Webb con un netto 92-52, toccando il +20 già a fine primo tempo: Banchero è rimasto in campo per 26 minuti e ha chiuso con 10 punti e 8 rimbalzi, tirando 4/9 dal campo e 2/3 ai liberi senza avere bisogno di forzare più di tanto contro un avversario neanche lontanamente vicino al livello della squadra di Mike Krzyzewski, guidata ai 18 punti di Trevor Keels. Nessun minuto in campo invece per Savarino, nipote di Coach K che non fa parte della rotazione della squadra, con il leggendario allenatore che ha commentato dicendo solamente che “c’è stata una violazione dei nostri standard e gestiremo la situazione internamente, come stiamo già facendo. La decisione su Banchero è totalmente diversa rispetto a quella di Savarino. I titoli dei giornali li faranno sembrare uguali, ma non è così. Le decisioni che prenderemo saranno in collaborazione con i miei superiori, e stiamo già lavorando”. “È stato un grande respiro di sollievo, stanno succedendo un sacco di cose fuori dallo spogliatoio” ha detto invece Keels. “Abbiamo cercato di concentrarci sulla partita e abbiamo portato a casa il risultato”.