3/8

Per una sera Kevin Durant è sottotono: gli servono infatti 19 tiri (0/8 nel terzo quarto) per realizzare 19 punti, chiudendo sotto quota 20 per la prima volta in stagione. Il miglior realizzatore per Brooklyn è James Harden con 24 punti (10/11 ai liberi), ma appena 4 rimbalzi e 4 assist a fronte di 5 palle perse. Il terzo in doppia cifra è Bruce Brown con 14: tutti gli altri membri del supporting cast non arrivano a quota 10, con Aldridge, Mills e Griffin a quota 14 messi assieme (Harris ancora fuori per infortunio)