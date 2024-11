Gli arbitri ammettono: "Non era fallo di Giannis"

Come se perdere 9 partite su 13 in questo inizio di stagione non fosse abbastanza, i Milwaukee Bucks lasciano il North Carolina con l’amaro in bocca per un errore arbitrale che li ha condizionati nel finale del match. Con un punto di vantaggio a pochi secondi dalla fine, gli arbitri hanno fischiato a Giannis Antetokounmpo un fallo sulla penetrazione di LaMelo Ball, dando al miglior giocatore degli Hornets due tiri liberi per il sorpasso a 7.3 secondi dalla fine, amministrati senza errori da parte di Ball. Peccato che non ci sia stato alcun contatto falloso da parte di Antetokounmpo, visibilmente furibondo a seguito della chiamata dato che per primo si era reso conto che Ball semplicemente era scivolato, come evidenziato anche dai replay. I Bucks però non avevano più challenge da potersi giocare per costringere gli arbitri a rivedere la chiamata, per quanto anche il capo della terna Curtis Blair dopo la gara abbia ammesso l’errore. “Durante l’azione abbiamo chiamato un contatto tra le gambe dei giocatori” ha spiegato Blair ai giornalisti. “Riguardando l’azione dopo la partita, abbiamo visto che non c’era nessun contatto illegale”.