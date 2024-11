Minnesota-Phoenix alle 21.30 su Sky Sport NBA

Rivincita del primo turno di playoff dello scorso anno: Minnesota ospita Phoenix per risalire in classifica nella Western Conference, provando ad approfittare delle assenze di Kevin Durant e Bradley Beal in casa Suns. La sfida tra Anthony Edwards e Devin Booker è in diretta su Sky Sport NBA a partire dalle 21.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

L’ultima volta che Minnesota e Phoenix si sono incrociate risale ai playoff dello scorso anno , quando i T’Wolves rifilarono un sonoro 4-0 al primo turno ai Suns provocando il licenziamento di coach Frank Vogel. Le due squadre si ritrovano per la prima volta in stagione con una sfida di grande interesse per compagini con ambizioni di titolo , alle prese con problemi di natura differente. I T’Wolves padroni di casa hanno interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive (di cui due contro Portland) vincendo in NBA Cup contro i Sacramento Kings resistendo ai 60 punti di De’Aaron Fox, affidandosi ai 36 punti di Anthony Edwards alla guida di un quintetto tutto in doppia cifra. Dall’altra parte i Suns , dopo una partenza lanciatissima con 8 vittorie nelle prime 9 partite stagionali, hanno perso tre delle ultime quattro gare complice l’assenza di Kevin Durant , alle prese con un infortunio al polpaccio sinistro che lo ha costretto a saltare quest’ultima settimana di gare e lo terrà fuori anche nella prossima. Non è in buone condizioni neanche Bradley Beal , che a sua volta è alle prese con un problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare le ultime due gare, lasciando quindi Devin Booker da solo a tenere in piedi l’attacco dei Suns .

Edwards sfida Booker: campioni olimpici a confronto

I problemi sono infatti soprattutto offensivi per i Suns, che senza Durant nelle ultime quattro partite hanno viaggiato solamente col 23° rating offensivo della lega, un numero bassissimo considerando il talento generale della squadra di coach Budenholzer. Solamente Washington e Charlotte hanno fatto peggio di loro da quando si è fatto male KD con un differenziale su 100 possessi di -10.6, a testimonianza di una enorme difficoltà a tenere il campo. Minnesota non è andata tanto meglio (-4.2, 20° posto in NBA), ma se non altro ha tutti i suoi effettivi a disposizione, a partire da un Anthony Edwards settimo miglior realizzatore della NBA a 28.4 punti di media e reduce dai 36 realizzati contro i Kings per riportare i suoi al successo. A Minnesota i lavori sono ancora in corso per inserire Julius Randle e Donte DiVincenzo pienamente nella rotazione, e sarà interessante scoprire come continueranno: appuntamento alle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento in diretta di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.