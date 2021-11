La citazione è di quelle (certamente non involontaria) e famose per gli appassionati NBA e non solo, con riferimento a Charles Barkley e al suo “I am not a role model” scandito in uno spot della Nike del 1993: “Non vengo pagato per essere un modello di comportamento”, spiegava il divisivo giocatore dei Suns tra una giocata al ferro e l’altra in quei 30 secondi di pubblicità, prima di concludere con un’altra frase rimasta nella storia della comunicazione sportiva - “Soltanto perché riesco a schiacciare la palla nel canestro, non vuole che sono in grado di crescere i tuoi figli”. Una vera e propria bomba per quello che era il modo di approcciarsi allo sport di 30 anni fa e un concetto che ancora oggi, con sfumature diverse, continua a far discutere. A usare le parole di Barkley è stato Kevin Durant, in risposta a un appassionato che su Twitter continua a chiedere conto al talento dei Nets delle parole utilizzate sul suo account social personale.