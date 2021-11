I Memphis Grizzlies hanno visto passare tutta la loro stagione e il loro futuro davanti agli occhi quando Ja Morant quasi dal nulla ha cominciato a zoppicare fino alla panchina. Il playmaker dei padroni di casa dopo un cambio di direzione nel tentativo di tornare indietro ha dovuto passare il pallone a un compagno nel corso del primo quarto della sfida agli Atlanta Hawks (poi persa 132-100) perché improvvisamente non riusciva più a mettere peso sulla gamba sinistra, andando in panchina saltellando su un piede solo e accasciandosi a terra prima di essere portato negli spogliatoi a braccia. Non essendoci stato un contatto evidente con un avversario si è temuto che si trattasse di un infortunio ai legamenti che avrebbe messo fine alla sua stagione, ma gli esami a cui si è sottoposto dopo la partita hanno fortunatamente escluso rotture ai legamenti o alle ossa, definendolo come una "semplice" distorsione al ginocchio. Un enorme sospiro di sollievo per i Grizzlies, che hanno assolutamente bisogno del loro playmaker per poter raggiungere un posto ai playoff o anche solo al torneo play-in in questa stagione, come dimostrato poi dall’ampia sconfitta rimediata contro gli Hawks in questa stessa partita.