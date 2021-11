Phoenix fa 15 in fila, crollo Lakers al terzo OT

11/18

DENVER NUGGETS-MILWAUKEE BUCKS 109-120 | Milwaukee continua la sua risalita in classifica a Est conquistando la sesta vittoria in fila grazie al successo arrivato a Denver: merito di un super Giannis Antetokounmpo, autore di 24 punti, 13 rimbalzi e 7 assist in soli 30 minuti. I Nuggets non riescono a contenerlo, crollati sotto i colpi di un quintetto in doppia cifra, a cui si aggiungono i 20 punti di Pat Connaughton. Senza Nikola Jokic in campo (e con i 18 punti di Aaron Gordon e poco altro), le speranze di successo per i padroni di casa erano ridotte in partenza

