I Milwaukee Bucks corrono ai ripari e lo fanno con una scommessa affascinante. Secondo quanto comunicato da ESPN e The Athletic, i campioni in carica hanno messo sotto contratto il quattro volte All-Star DeMarcus Cousins con un accordo non garantito fino al termine della stagione. I Bucks sono alle prese con i problemi alla schiena che hanno tenuto fuori Brook Lopez per tutta la regular season, visto che non è più tornato in campo dopo l'esordio stagionale contro Brooklyn. Cousins lo scorso anno si è diviso tra Houston e L.A. Clippers, giocando sporadicamente per i losangeleni ai playoff e chiudendo la stagione con quasi 9 punti e 6.4 rimbalzi di media, tirando col 53% dal campo e il 42% da tre punti nella sua esperienza in California. Ai Bucks porterà in dote soprattuto la sua presenza in post basso e le sue doti balistiche, inserendosi in un sistema difensivo che può sostenere le sue mancanze a protezione del ferro e nel muovere i piedi sul perimetro, soprattutto per la presenza di Giannis Antetokounmpo.