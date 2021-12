Pessima notizia per i Los Angeles Lakers: LeBron James è entrato nel protocollo salute e sicurezza anti-Covid e rimarrà fuori come minimo per dieci giorni, o almeno fino a quando non avrà due tamponi negativi a distanza di 24 ore. James è regolarmente vaccinato ed in isolamento nella sua casa, dopo che è stato riportato a Los Angeles da Sacramento dove i Lakers hanno giocato contro i Kings

È passato solamente un quarto di stagione ma per la quarta volta i Los Angeles Lakers si trovano a fare i conti con l’assenza di LeBron James. Dopo la distorsione alla caviglia a inizio anno, lo stiramento addominale che gli è costato otto gare di assenza e la sospensione per la manata a pugno chiuso a Isaiah Stewart, il Re è entrato nel protocollo salute e sicurezza anti-Covid e dovrà rimanerci per almeno 10 giorni, la durata standard per i giocatori che risultano positivi al coronavirus. James, che è stato riportato in sicurezza da Sacramento a Los Angeles e si trova ora in isolamento a casa sua, è regolarmente vaccinato anche se coach Frank Vogel non ha voluto discutere se stia avendo sintomi oppure no, e per uscire dal protocollo dovrà avere due tamponi molecolari negativi a distanza di 24 ore — potenzialmente saltando ancora più partita delle cinque previste nei prossimi 10 giorni. "Ovviamente si tratta di una perdita enorme" ha detto Vogel. "Non c’è nessuno nella lega che voglia essere in campo più di lui ogni singola sera. Ma vogliamo solo il meglio per lui, è nei nostri pensieri e speriamo che sia un’assenza breve".