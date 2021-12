Il rimbalzo “di squadra” dei Rockets - che hanno fatto di tutto (in maniera quantomeno discutibile) per portare a quota 10 il conto di Kevin Porter Jr. - non è piaciuto alla NBA che ha deciso di assegnarlo a Sengun, togliendo così la gioia della prima tripla doppia in carriera al giovane talento di Houston

Le immagini le abbiamo viste tutti: la palla che va lunga dopo l’errore dei Thunder, Sengun che la tocca, i compagni che scortano il pallone verso Porter Jr. che raccoglie il pallone e viene celebrato per la sua prima tripla doppia in carriera: il fantomatico decimo rimbalzo di Kevin Porter Jr. è arrivato così e ha fatto molto discutere nelle scorse ore - a conferma di un’ossessione per le statistiche che spesso accompagna le partite NBA (visto che poi, guardando a quelle, si firmano anche contratti milionari). La lega però è intervenuta, cambiando l'attribuzione del rimbalzo e assegnandolo al rookie turco che gioca da centro a Houston e impedendo così al n°3 della squadra texana di festeggiare la prima tripla doppia della sua carriera. Un modo per scoraggiare un determinato tipo di atteggiamenti, mentre i Rockets nel frattempo hanno fatto in tempo a tornare in campo e battere - di nuovo - OKC (contro cui sono arrivate tre delle cinque vittorie totali raccolte in stagione): meglio badare al conto dei successi e non a quello dei rimbalzi, conviene.