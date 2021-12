New York-Denver alle 19 su Sky: al MSG c’è Jokic

Knicks e Nuggets si affrontano al Madison Square Garden per una sfida in cui entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria. New York ha perso l’ultima in casa contro Chicago, mentre Denver è reduce dal brutto ko subito a Orlando: occhi puntati sull’MVP in carica Nikola Jokic. Appuntamento alle 19 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua

Al Madison Square Garden di New York va in scena un curioso "matinée di sabato", con i padroni di casa dei Knicks che ospitano nientemeno che l’MVP in carica Nikola Jokic e i suoi Denver Nuggets. Una partita in cui entrambe le squadre hanno bisogno di una scossa: i Knicks hanno perso tre delle ultime quattro partite di cui le ultime due contro Brooklyn e Chicago, e dopo un buon inizio di stagione non hanno più vinto due partite in fila da quando è cominciato novembre. I Nuggets allo stesso modo continuano a essere falcidiati dagli infortuni: oltre ad aver perso Jamal Murray e Michael Porter Jr., si sono aggiunti anche Austin Rivers e Bones Hyland alle prese con il protocollo anti-Covid, lasciando coach Michael Malone davvero con poche frecce al suo arco. Denver ha perso quattro delle ultime cinque partite di cui l’ultima contro Orlando, scivolando sotto il 50% di vittorie (10-11 il record) e al 10° posto nella Western Conference. Stessa posizione occupata a Est dai Knicks, che dopo aver modificato la rotazione togliendo Kemba Walker dal quintetto base (senza farlo neanche uscire dalla panchina) devono trovare nuovi automatismi, sperando di ritrovare anche RJ Barrett fermato dall’influenza nelle ultime due gare. L’appuntamento è fissato per le ore 19 in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.