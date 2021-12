1/15

MYLES TURNER - LA SITUAZIONE | Un giocatore interessante per le sue caratteristiche, ottimo a protezione del ferro e in grado con i suoi 18 milioni di dollari di contratto per questa e la prossima stagione di essere un’opzione che non costa troppo per una squadra che vuole aggiungere un giocatore in grado di fare la differenza in area e di aprire il campo in attacco