Le ultime dichiarazioni di Bradley Beal mettono pressione sulla dirigenza di Washington e preoccupano i tifosi degli Wizards. Il secondo miglior marcatore della scorsa stagione ha un contratto fino all'estate 2023, e non ha ancora firmato l'estensione da 181.5 milioni di dollari che gli ha offerto il GM Tommy Sheppard a inizo anno. “Ho tempo - ha spiegato Beal intervenendo al podcast 'Posted Up' di Chris Haynes - quindi in questo momento tengo le carte in mano. Non sono mai stato in questa posizione, posso decidere come voglio che sia il mio futuro e dove voglio che sia. Non prenderò questo 'grande impegno' (con Washington) se poi non funzionerà. A un certo punto devi essere egoista e probabilmente per la prima volta nella mia carriera, dopo 10 anni, lo sono". "Ovviamente - ha proseguito Beal - il mio pieno impegno è per la squadra. Mi sono impegnato già due volte per essere qui e voglio che le cose funzionino. Ora però voglio vedere quell'impegno anche nei miei confronti: vedere che piossiamo creare una squadra e un ambiente vincenti". Se così non fosse il suo futuro potrebbe quindi essere lontano dalla capitale.