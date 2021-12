Al posto di andare avanti, si torna indietro in questa frustrante stagione dei New Orleans Pelicans e in modo particolare di Zion Williamson - ancora lontano dal fare il suo esordio sul parquet in una regular season costellata di sconfitte e delusioni per la franchigia della Louisiana. Dopo essere tornato per un paio di settimane in gruppo ad allenarsi, l’All-Star dei Pelicans è stato costretto di nuovo a fermarsi a causa di un riacutizzarsi dei problemi al piede destro - operato in estate e mai guarito del tutto. A spiegarlo è un comunicato rilasciato da New Orleans: “Dopo aver sofferto in maniera persistente, gli esami a cui Williamson si è sottoposto hanno riscontrato una regressione del processo di guarigioni dell’osso”: insomma, i mesi trascorsi lontano dal parquet potrebbero non essere stati gli ultimi per un talento molto sfortunato in queste prime stagioni in NBA.