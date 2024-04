Lakers avanti il triplo dei minuti, ma sotto 1-3

Questa notte i Los Angeles Lakers si sono tolti una scimmia dalla spalla, riuscendo finalmente a battere i Denver Nuggets dopo un anno e mezzo di sconfitte, visto che l’ultimo successo risaliva al dicembre del 2022 (c’era ancora Russell Westbrook in gialloviola, per intenderci). I 30 punti di LeBron James e i 25+23 di Anthony Davis sono bastati alla squadra di coach Darvin Ham per interrompere una striscia di 11 sconfitte in fila, suggellando l’ennesima partita in cui i Lakers, in realtà, non sono stati in svantaggio neanche per una volta. Un dato condiviso da TNT durante la diretta televisiva di gara-4 ha catturato le attenzioni in particolare: nelle quattro partite della serie i Lakers sono stati avanti nel punteggio per un totale di 136 minuti e 31 secondi, più del triplo rispetto ai Nuggets che invece hanno guidato per 41 minuti e 53 secondi. Anche sommando i 14 minuti e 7 secondi in cui il punteggio è rimasto in parità, i Lakers hanno passato in vantaggio più di metà della serie, segno che comunque hanno la possibilità di "tenere il campo" contro i campioni in carica.