La resistenza dei Cavs dura fino all'intervallo lungo, perché nel secondo tempo Orlando cambia marcia e travolge gli avversari come già avvenuto in gara-3. In una serata sottotono per Paolo Banchero (9 punti e 4 rimbalzi), il trascinatore dei Magic è Franz Wagner (34 punti e 13 rimbalzi). La serie torna ora sul 2-2 e gara-5, in programma martedì notte a Cleveland, può diventare il punto di svolta di un confronto fin qui molto equilibrato

Dopo il passaggio a vuoto per molti versi clamoroso di gara-3 , una delle critiche più frequenti rivolte nei confronti di Cleveland riguardava l’atteggiamento arrendevole con cui Darius Garland e compagni, avanti 2-0 nella serie, si erano presentati al Kia Center . E i Cavs , a inizio di gara-4 , sembrano aver fatto tesoro della lezione arrivata con il pesantissimo 121-83 patito giovedì notte. L’impressione è infatti da subito che l’ intensità messa in campo dagli ospiti sia nettamente superiore rispetto a quella di 48 ore prima. Intensità che si traduce soprattutto nelle palle perse forzate , che al momento del rientro negli spogliatoi per l’intervallo lungo ne ha già generate 11 i Magic, di cui 8 nel solo 1° quarto . Paolo Banchero , grande protagonista della riscossa di Orlando due sere prima, tira 2/6 dal campo e fatica a entrare nel ritmo giusto, ma i padroni di casa riescono a non perdere il contatto con la partita pescando a piene mani dal talento di Franz Wagner , che trova soluzioni nonostante la staticità dell’attacco dei suoi. Dall’altra parte, però, Donovan Mitchell , Evan Mobley e Jarrett Allen sembrano le versioni buone dei giocatori visti in gara-3 e combinano per 46 dei 60 punti di Cleveland, avanti di 9 lunghezze all’intervallo lungo.

Orlando cambia marcia, Cleveland collassa

Al rientro sul parquet, i Cavs sembrano ricadere nel vizio di gara-3 e subiscono il rientro di Orlando, che a tratti accenna anche momenti di difesa a zona e manda un po’ in tilt l’attacco avversario. I Magic perfezionano il sorpasso sul 68-67 con 7:10 da giocare nel 3° quarto, costringendo J.B. Bickerstaff a chiamare time out. Orlando va anche sul +7 cavalcando un parziale di 17-2, mentre gli animi si scaldano con scontri, non solo verbali, prima tra Garland e Jalen Suggs e poi tra Wendell Carter Jr. e Georges Niang. Quello è il clima che prediligono i padroni di casa, che approfittano del coinvolgimento del pubblico per prendere il largo ed entrano nell’ultimo parziale di gioco in vantaggio 88-70. La partita, di fatto, finisce lì, perché il 4° quarto è poco più che un lungo garbage time con Franz Wagner, miglior in campo con 34 punti e 13 rimbalzi, a rimpinguare il suo tabellino personale. Cleveland tira con il 47.2% dal campo e il 23.5% da tre, finendo per cedere 112-89, Orlando riporta la serie in parità sul 2-2 e ora punta a fare il colpaccio in trasferta in gara-5.