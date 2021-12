5/9

Terza sconfitta in fila per i Sixers che non riescono a sfruttare al meglio la prestazione di un Joel Embiid a tratti dominante in area e autore di 32 punti, 9 rimbalzi e 6 assist con 11/20 al tiro e 11 viaggi in lunetta. Grande contributo anche da parte di Seth Curry - 29 punti e 13 bersagli dal campo - mentre è pessimo l’impatto di Tobias Harris che, oltre ai problemi difensivi, non fa letteralmente mai canestro in una serata da 11 punti e 3/17 al tiro, 0/5 dall’arco e poco altro. Una serie di passaggi a vuoto preoccupanti per Philadelphia

