Altre pessime notizie per i New York Knicks, già rimaneggiati causa Covid e costretti a rimettere in campo anche Kemba Walker - fatto fuori lo scorso novembre da coach Tom Thibodeau dopo una serie di prestazioni davvero deludenti. La squadra arrivata a sorpresa ai playoff lo scorso anno però non potrà contare neanche su Derrick Rose, fuori da qualche partita a causa di un infortunio alla caviglia e costretto all’operazione che lo terrà fuori almeno sei settimane - stando a quanto riportato da ESPN, che ha provato a dare un po’ di margine e una piccola nota positiva ai tifosi Knicks dopo l’iniziale dichiarazione che parlava di due mesi. New York perde così il riferimento da sfruttare a gara in corso, un giocatore firmato a oltre 43 milioni per tre anni - premiato dopo le ottime performance della stagione 2020-21. I playoff però al momento per una squadra da 14-17 di record sono lontani (12° posto a Est): ci sarà un bel po’ di lavoro da fare, sperando che nel momento del rientro di Rose ci sia ancora un obiettivo da inseguire.