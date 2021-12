Da escluso eccellente ad assoluto protagonista nel giro di pochi giorni. A fine novembre Kemba Walker era stato messo fuori dalle rotazioni dei Knicks per decisione di coach Tom Thibodeau, restando seduto per nove partite di fila. Ora, complici i risultati non positivi di New York e le assenze, è tornato in campo prendendosi una bella rivincita. La point guard ha messo a referto 29 punti al rientro con Boston, 21 contro Detroit e nell'ultima sfida persa con Washington ha raggiunto quota 44 punti (31.3 di media dal suo ritorno), suo massimo in stagione, giocando una gara spettacolare. Thibodeau lo ha lasciato sul parquet addirittura 43 minuti (nessuno come lui), venendo ripagato con una prestazone da 14/27 dal campo, 7/14 da tre, 9/9 ai liberi, 9 rimbalzi e 8 assist. Numeri che non sono però bastati ai Knicks per evitare la sconfitta 117-124. "E' stato fantastico - ha detto Walker a fine partita - ma ad essere onesto avrei davvero voluto vincere. E' sempre dura quando giochi così bene e non finisci con un successo". Sulla stessa lunghezz Thibodeau . "Kemba ha giocato una gara mostruosa - ha spiegato l'allenatore - ed è un peccato sprecare una cosa del genere con una sconfitta come questa".