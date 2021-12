I Lakers salutano lo Staples Center: il tributo

Per più di 20 anni la casa dei Los Angeles Lakers (e dei Clippers e degli L.A. Kings di NHL) è diventata nota in tutto il mondo semplicemente come "lo Staples". L’arena di downtown Los Angeles, però, dalla prossima partita si chiamerà Crypto.com Arena, complice un accordo di sponsorizzazione mostruoso da 700 milioni di dollari in 20 anni con la piattaforma di criptovalute di Singapore, lasciando invece il nome legato all’azienda di cancelleria che aveva accompagnato l’arena sin dalla sua nascita nel 1999. Nei primi tre anni di vita del palazzetto i Lakers hanno sempre vinto il titolo, conquistandone poi altri tre — seppur uno nella bolla di Disney World — con quella denominazione. Per questo durante l’intervallo della partita contro i San Antonio Spurs la franchigia ha voluto onorare il nome storico della loro casa portando a centro campo i sei Larry O’Brien Trophy insieme a cinque leggende come Robert Horry, Metta Sandiford-Artest, Luke Walton, Byron Scott e Gary Payton, che hanno posato in mezzo al campo in una serata in cui sono stati mostrati numerosi video di ricordi di protagonisti in campo e di tifosi legati all’arena. Peccato solo che i gialloviola in campo non abbiano minimamente onorato la serata speciale, perdendo malamente contro gli Spurs concedendo 138 punti agli avversari, inanellando così la quarta sconfitta consecutiva: la speranza è che il cambio di nome porti bene già dalla prossima partita, da disputare a Natale (in diretta alle 2.00 su Sky Sport NBA con il commento live di Flavio Tranquillo e Davide Pessina) contro i Brooklyn Nets alle prese con diverse positività in squadra.