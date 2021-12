Non siamo neanche arrivati a gennaio, eppure questa stagione è già nella storia. Con il debutto di Greg Monroe — veterano che non scendeva in campo in NBA dal 2019 — con i Minnesota Timberwolves, sono diventati 541 i giocatori ad aver disputato almeno un minuto in campo in questo 2021-22, un nuovo record per la storia NBA. Ovviamente c’entrano i tantissimi casi di positività delle ultime settimane, a cui la lega ha deciso di far fronte costringendo le squadre a firmare giocatori con contratti di dieci giorni pur di avere abbastanza corpi da mandare in campo, permettendo anche a giocatori come il vecchio Monroe di riguadagnarsi una nuova chance. Dopo un paio di anni tra Germania e Russia, l’ex scelta numero 7 al Draft 2010 dei Detroit Pistons aveva giocato 12 partite in G-League per l’affiliata degli Washington Wizards prima di ricevere la chiamata dai Timberwolves. Dopo la partita ha raccontato la sua odissea per essere presente a Minneapolis la sera stessa: "Mi sono svegliato alle 4, il primo aereo è stato cancellato" ha spiegato. "Alle 7 ho lasciato Washington e sono andato a Chicago, poi sono arrivato a Minneapolis verso le 11. Ho fatto il test per il Covid, mi sono riposato un po’, e sono arrivato all’arena alle 16. Ho parlato un po’ con il coach, ho stretto le mani ai miei compagni di squadra, e poi sono andato in campo". Coach Finch lo ha messo a suo agio dicendogli di giocare esattamente come faceva in G-League, facilitando dal post alto e facendosi sentire in area; la risposta di Monroe (che, al netto di tutto, ha appena 31 anni) è stata eccellente, chiudendo con 11 punti e 9 rimbalzi in 25 minuti nel successo dei T’Wolves sui Boston Celtics.