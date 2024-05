'Lando Butler': show per la vittoria di Norris

Lungo tutto il weekend della Formula 1 a Miami Jimmy Butler è stato ospite della McLaren del suo amico Lando Norris, a cui ha portato fortuna per la sua prima vittoria in carriera. Nel corso del fine settimana Butler si è divertito a fare finta di essere Norris, realizzando anche un'intervista in pit-lane e aggirandosi nel garage come fosse casa sua. Peccato che la stella degli Heat abbia paura dell'alta velocità, come testimoniato proprio da un video insieme a Norris nel 2019

"Perché Lando? Perché aspiro ad essere come lui. È fortissimo, è giovane, è anche piuttosto attraente. È bello essere come lui ora" ha detto Butler all'intervistatrice della Formula 1 che lo ha fermato in pista per fare due chiacchiere. La stella di Miami ha rivelato di essere già stato a Montreal per un Gran Premio in passato e che ha in programma di esserci anche nel Principato di Monaco per uno dei Gran Premi più attesi dell'anno. Successivamente, però, ha fatto cadere la maschera: "Non sono mai entrato in una Formula 1 e non credo che lo farò mai. A me non piace andare forte in macchina, voglio guidare macchine grosse che vanno piano. Lando invece va forte, mi sa che ti ho detto una bugia prima" ha concluso Butler con un sorriso. Tutti peraltro si ricordano il giro in macchina del 2019 dei due insieme, con la superstar NBA completamente terrorizzata dalla velocità raggiunta da Norris sul circuito.