È il giocatore del momento in NBA. Le cose possono cambiare in fretta, si sa, ma nessuno ha impressionato più di Anthony Edwards dopo il primo turno di playoff. La secca eliminazione rifilata dai suoi Timberwolves ai Phoenix Suns di Booker, Beal e Durant (4-0); le cifre personali (33.4 punti con il 53% dal campo, il 43% da tre e quasi 8 rimbalzi e 6 assist di media); lo spettacolo offerto in campo, tra canestri decisivi e voli al ferro per schiacciate irreali. Il n°5 dei Minnesota Timberwolves si propone come nuova “faccia” della NBA, a soli 22 anni, con in tasca già anche la convocazione da parte di Team USA per far parte dello squadrone olimpico che quest’estate a Parigi vuole fare la storia (dopo essere stato il migliore della spedizione ai Mondiali nelle Filippine). L’ascesa di Edwards sembra non potersi fermare, e per questo motivo abbiamo voluto riprendere le migliori giocate di una carriera ancora giovanissima ma già entusiasmante. A partire dalla Top 10 delle sue migliori schiacciate.