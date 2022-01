Ancora in attesa di essere liberato dalla quarantena da Covid per tornare in campo e fare il suo esordio con i Cavaliers, Rajon Rondo non ha nascosto le sue sensazioni dopo aver saputo dell’intenzione dei Lakers di farlo partire dopo aver scelto di puntare nuovamente su di lui in estate. Un ritorno amaro e ben al di sotto della aspettative, non tanto e non solo a causa del contagio ma per l’impatto rivedibile e ridotto su una squadra che con LeBron, Westbrook e non solo, ha sempre preferito affidare responsabilità e pallone ad altri. Rondo, apparso sul parquet in 18 partite, ha giocato circa 16 minuti di media raccogliendo 3 punti con il 32.4% al tiro. Cifre non da lui, che infatti si è detto da subito entusiasta dell’opportunità di cambiare di nuovo aria (stando a quanto riportato da ESPN), di andare a Cleveland per provare a incidere a suo modo: un contesto che potrebbe rivelarsi ideale per un giocatore della sua esperienza che può rivestire il ruolo così ben interpretato da Rubio in questa prima metà scarsa di regular season.